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Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı

ELAZIĞ'da depremle yıkılan Sürsürü mahallesindeki enkazda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu.

26.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:58Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı

ELAZIĞ'da depremle yıkılan Sürsürü mahallesindeki enkazda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu. Bakan Kurum ve beraberindekiler ile arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler binadan hızla uzaklaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Sitesindeki enkazın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bitişik 3 bloktan yan yatan soldaki binada inceleme yaptığı sırada hareketlilik yaşandı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sallanan binanın yanında olan Bakan Kurum ve beraberindekiler ile bina içerisinde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, hızla uzaklaştı. Burada bir süre incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, daha sonra bölgeden ayrıldı.



Murat Kurum, Güncel

Kaynak: DHA

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