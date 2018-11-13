Yanak İçi Dokusundan Yapılan İdrar Yoluyla İyileşti

TEZCAN EKİZLER - İzmir
'de idrarını yapmakta zorlanan ve 10 yılda geçirdiği 35'e yakın operasyondan sonuç alamayan Tacetdin Kutlu, yanak için dokusundan yapılan yeni idrar yoluyla sağlığını kavuştu. Karşıyaka
ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kutlu'ya 2003 yılında mesane kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinin ardından 3 sene sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Kutlu, amansız hastalığı yendi.
Bu süreçte idrar yolunda daralma ve ezilme tespit edilen Kutlu, 10 yılda 35'e yakın operasyon geçirdi ancak bir türlü iyileşemedi.
Son olarak SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde görevli Doç. Dr. Tarık Yonguç'a başvuran Kutlu'ya yanak içinden alınan dokuyla idrar yolu yapma kararı alındı.
Başarılı iki ayrı operasyon geçiren Kutlu, 10 yıldır yaşadığı sağlık sorunundan kurtulmuş oldu.
Doç. Dr. Tarık Yonguç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören hastanın, idrar yolunda yaşadığı sıkıntılardan dolayı zor bir süreç geçirdiğine işaret etti.
Kontrollerinde, hastanın idrar yolunda 5 santimetrelik bir darlık tespit ettiklerini ifade eden Yonguç, şöyle konuştu:
"Yanak için dokusu, idrar yolu yapımına çok uygun. Ağız içinden 5 santimetrelik darlık için en az 6 santimetre boyunda doku parçası alarak 4 saat süren bir ameliyatla yeniden idrar yolu oluşturduk. 8 ay sonra hastanın idrar yolunun başka bir kısmında bir darlık daha belirledik. Yine yanak içinden 3 santimetrelik doku alarak yeni bir idrar yolu oluşturduk. Hastamız iki operasyonun ardından sağlığına kavuştu."
"Doku bir haftada kendini yeniliyor"
Tonguç, hastasının, artık idrar kaçırma sorunu yaşamadığı için hayatına daha mutlu devam ettiğini dile getirdi.
Kutlu'nun yaşam kalitesini yükselttikleri için ayrıca mutlu olduklarını vurgulayan Tonguç, "Ağız içinden aldığımız doku bir hafta süre içinde kendini yeniliyor. Hastamız, kanseri yenmesine rağmen hayat kalitesi çok kötüydü. Ameliyatla yaşam kalitesi yükseldi. Artık kanser kontrollerini daha rahat yapmaya başladık." şeklinde konuştu.
Tacetdin Kutlu da idrarını yapamadığı için yıllardır çok zor günler yaşadığını söyledi.
İki ayrı ameliyatla iyileştiğini anlatan Kutlu, "Son 10 yılda 35 operasyondan geçtim ama derdime çare bulamadım. Bu kez ağız içinden doku alarak idrar yolu yapıldı. Tarık hocama dua ediyorum." dedi.
Karşıyaka,İzmir