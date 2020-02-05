Haberler » Güncel » Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler - Haber

Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler

Dt.Pertev Kökdemir, yanak ısırması veya ağızdaki diğer alanların ısırılması ile ilgili yapılan araştırmalarda, ''Her 1 milyon kişiden 750'sinin etkilendiğini ve kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın olduğunu'' belirtti.

05.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:16Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler

Çoğu insan daha önce yanaklarının iç kısmını ısırmış olsa da, bazı insanlar yanaklarını uzun süre boyunca ısırırlar. Kronik yanak ısırma Obsesif Kompulsif bozukluk ile ilişkisi tekrarlayan bir davranış da olabilir.

Dikkatsizce çiğnemek veya yemek yerken konuşmak bazen birinin yanağını kazara ısırmasına neden olabilir. Yanlışlıkla ısırma, ısırık yerinde yaralanmaya ve iltihaplanmaya sebep olabilir. Dt.Kökdemir, yanaklarını yanlışlıkla ısıran kişilerin diş hekimine gözükmesini tavsiye ederken bu belirtinin, dişlerin veya implantların ağızda yanlış hizalanmasından kaynaklanabileceğini de ifade etti.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:38:44