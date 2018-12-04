Yanaktan Makas'lı Tacize Hapis Cezası

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında genç bir kızın yanağından makas alınarak tacize uğramasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, tacizciye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında oturan S.N.D.'nin yanağından makas alarak tacizde bulunulmasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, taciz sanığı Ömer A.'yı 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, Ömer A.'ya verdiği cezayı 5 yıl denetim şartıyla erteledi.
(İHA)
Şişli,İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 11:06