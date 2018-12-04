04 Aralık 2018, 11:06
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Yanaktan Makas'lı Tacize Hapis Cezası

Yanaktan Makas

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında genç bir kızın yanağından makas alınarak tacize uğramasına ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında genç bir kızın yanağından makas alınarak tacize uğramasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, tacizciye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında oturan S.N.D.'nin yanağından makas alarak tacizde bulunulmasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, taciz sanığı Ömer A.'yı 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, Ömer A.'ya verdiği cezayı 5 yıl denetim şartıyla erteledi.

(İHA) Şişli,İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 11:06