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Yanal ve Avcı'dan 'sarı' alarmı

Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Gustavo, Muriqi; siyah-beyazlılarda ise Burak Yılmaz, Elneny, Necip Uysal ve Ruiz'in sarı kart sınırında olması iki takımın teknik heyetlerini de zora soktu.

09.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:36Yanal ve Avcı'dan 'sarı' alarmı
Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan Fenerbahçe- derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Gustavo, Muriqi; siyah-beyazlılarda ise Burak Yılmaz, Elneny, Necip Uysal ve Ruiz'in sarı kart sınırında olması iki takımın teknik heyetlerini de zora soktu.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımdaki yıldız isimlerin sarı kart sınırında bulunması teknik adamları düşündürüyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Luis Gustavo ve Vedat Muriqi'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Ligin 13. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde bu üç yıldız oyuncu, sarı kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM SINIRDA
Ligde arka arkaya aldığı 6 galibiyetle büyük bir hava yakalayan Beşiktaş'ta da sarı kart sınırındaki oyuncular Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya soktu. Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılarda; Ruiz, Necip Uysal, Elneny ve Burak Yılmaz,
3'er sarı kartla sınırda olan futbolcular. Bu isimler de Malatya maçında kart görmesi halinde derbide forma giyemeyecek.
(Güven Mert Ercan/İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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