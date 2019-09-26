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Yanan ahırda 2 hayvan telef oldu

Ayrancı'da meydana gelen ahır yangınında 1 eşek ve 1 koyun telef oldu.

26.09.2019 09:46Yanan ahırda 2 hayvan telef oldu
Ayrancı'da meydana gelen ahır yangınında 1 eşek ve 1 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karaman merkeze bağlı Ayrancı ilçesi Saray köyünde Başaran Saray'a ait olduğu öğrenilen ahırda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Başaran, yangını fark edince itfaiyeye haber verip ahır içinde bulunan küçükbaş hayvanları dışarı çıkardı.

Yaklaşık 350 metrekare alanın yandığı yangında ahır içinde bulunan 1 eşek ve 1 koyun telef oldu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Karaman, Ayrancı, Saray, Güncel

Kaynak: AA

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