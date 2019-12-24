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Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı

Gaziantep'te boş araziye devrilip yanan otomobilin yanında baygın şekilde yatan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan kurtardı.

24.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:03
'te boş araziye devrilip yanan otomobilin yanında baygın şekilde yatan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan kurtardı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, boş araziye devrilen bir aracın yanmakta olduğunu ve sürücünün aracın yanında baygın halde yattığını gördü.
Olaya müdahale eden ekipler, aracın hemen yanında olduğu için yanma tehlikesi bulunan sürücüyü bölgeden uzaklaştırdı. Yaralı O.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
LPG'li olduğu belirlenen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
ekiplerinin sürücüyü yanan aracın yanından uzaklaştırması çevredeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.
Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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