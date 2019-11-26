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Yanan dükkanını bıraktı, şoka giren çalışanını teselli etti

Yanan dükkanını bıraktı, şoka giren çalışanını teselli ettiGİRESUN - Giresun'da oto lastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dükkan sahibi, şoka giren çalışanını, "Beraber çalışırız yerine gelir üzülmek yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

26.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:39
Yanan dükkanını bıraktı, şoka giren çalışanını teselli etti
GİRESUN - 'da oto lastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dükkan sahibi, şoka giren çalışanını, "Beraber çalışırız yerine gelir üzülmek yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde bulunan bir oto lastik dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 8 itfaiye aracının müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası dükkanında büyük çapta hasar meydana gelen dükkan sahibi Sami Durmuş, şoka giren dükkan çalışanını sakinleştirmeye çalıştı. Durmuş, çalışanına sarılarak, "Ben senden korktum telefonumu açmadın. Sen iyi misin? Bitti. Beraber çalışırız yerine gelir üzülmek yok" diyerek teselli etti.
Yanan dükkanını bıraktı, şoka giren çalışanını teselli etti

Giresun, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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