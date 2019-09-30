Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

30.09.2019 19:49Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Dallıca mahallesinde İbrahim Kılınç'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Mutfaktan alevler yükseldiğini gören aile kendini can havliyle dışarı attı. Bu sırada Kılınç ailesinin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar hızla yanan eve müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Öte yandan Kılınç ailesine geçmis olsun ziyaretine giden Belediye Başkan Yardımıcısı Ercan Leblebici, yaraların sarılacağını söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:24 Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulundu
23:23 Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı
23:15 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
23:06 Ataşehir'de oto tamircide korkutan yangın
22:54 Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davası
22:49 Mamak'ta Özel Halk Otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi
22:45 Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi