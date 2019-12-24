Haberler » 3. Sayfa » Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haberler

Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

Kocaeli'nde, yoldan geçerken dumanları gören taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan Suriye uyruklu Fatma E.'yi kurtardı.

24.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:54 Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

Kocaeli'nin ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan uyruklu Fatma E.'yi kurtardı. Dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

YOLDAN GEÇERKEN DUMANLARI GÖRDÜ

Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan apartmanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın yanındaki taksi durağında çalışan taksi şoförü Ersan Civelek, evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye vererek apartmana girdi. Binada yaşayanları uyaran Civelek, daha sonra yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ersan Civelek yerde yatan kadını kolundan tutarak dışarı çıkardı.

YANGININ SOBADAN ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

Dumandan etkilenen Suriye uyruklu Fatma E.'ye olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma E., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gölcük, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI (2)
ADINI YAZ Y: Eğer bu dünya dönüyorsa bu gibi iyi kardeşlerin vicdan sahibi oldukları için. . Ersan bey işinizde başarılar ve bol müşteriler dilerim. . . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: rabbim bu yardımsever kardeşimden razı olsun.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:46   İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kabulleri - Haberler
16:45   İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi - Haberler
16:42   Rus uçakları sığınmacı çadırlarını da vuruyor - Haberler
16:38   Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
16:38   Yalova'da kumarhane baskını - Haberler
15:54   Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Haberler
15:41   Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haberler
15:22   İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor - Haberler
15:18   5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi - Haberler
15:01   Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi - Haberler
24.12.2019 16:47:48