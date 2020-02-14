Haberler » Güncel » Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu - Haber

Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evin içinde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu.

14.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:19Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu

KASTAMONU'nun ilçesinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evin içinde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu. Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kuran-ı Kerimlerin fotoğrafını "Yüce Allah her şeye muktedir" mesajı ile sosyal medyada paylaştı.

Devrekani Kurtşeyh Mahallesi'nde oturan Hamdi Emiroğlu'na ait 2 katlı ahşap evde geçen salı günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ancak ev büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yanan evde yaptığı enkaz kaldırma çalışmasında yanmamış iki adet Kuran-ı Kerim bulundu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kuran-ı Kerim'lerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "İlçemizde salı günü çıkan büyük yangında, yangın çıkan ve tamamen yanan evin içerisinden yangın yeri temizleme çalışmaları esnasında her şeyin yanmasına rağmen iki adet Kuran'ı Kerim'e hiçbir şey olmadığına şahit olduk. Yüce Allah her şeye muktedir" mesajını yazdı.



Engin Altıkulaç, Kuran-ı Kerim, Devrekani, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:18:29