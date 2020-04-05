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Yanan evdeki 4 kişiyi komşuları kurtardı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı betonarme ev küle dönerken, içeride bulunan 4 kişi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

05.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:34
Yanan evdeki 4 kişiyi komşuları kurtardı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı betonarme ev küle dönerken, içeride bulunan 4 kişi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Yangın gece saat 02.00 sıralarında Çukurören Mahallesinde bulunan Yaşar Duran'a (70) ait 3 katlı betonarme evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede evi sararken, çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdikten sonra ilk müdahaleyi de kendileri yaptı. Komşuları, yanan evin içinde bulunan Yaşar Duran, İbrahim Acar (49), Aynur Acar (45) ve Ramazan Acar'ı (85) alevlerin içinden çıkardı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın yaklaşık üç saatte kontrol altına alınırken, betonarme yapı kullanılamaz hale geldi. Yapılan müdahalede dumandan etkilendiği belirlenen Ramazan Acar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çukurören Mahallesi Muhtarı Fazıl Akdemir, "Köylülerimiz zamanında müdahale ederek Yaşar Duran ve ailesini sağ salim kurtardılar. Ancak, Ramazan Acar dedemiz maalesef dumandan zehirlendiği için Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendisinin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Büyük bir faciayı köylülerimiz ve itfaiye ekipleri sayesinde ucuz atlattık. Aksi durumda yangın diğer evlere sıçrayarak büyüyecekti" dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yaşar Duran, Gediz, Güncel
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