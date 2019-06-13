13.06.2019 17:01
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Yanan evden çıkarılan kediyi 112 ekipleri oksijen vererek kurtardı

Yanan evden çıkarılan kediyi 112 ekipleri oksijen vererek kurtardı

Kırklareli'de yanan evden kurtarılan yavru kediye ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı.

Kırklareli'de yanan evden kurtarılan yavru kediye ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı.

Saat 15.00 sıralarında, Karacaibrahim Mahallesi Waldorf Caddesi bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bu sırada ev sahibinin içeri girmesiyle birlikte evde bulunan yavru kedi kucağına alarak dışarı çıkardı. Ev sahibi daha sonra yanında bulunan 112 Acil Sağlık görevlisi ile ambulansa yöneldi. Sağlık görevlisi ambulanstan aldığı oksijen tüpüne maskeyi taktı. Ev sahibinin kucağında bulunan kediye oksijen maskesini tuttu. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi. Daha sonra yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
İtfaiye, Kırklareli, 3. Sayfa

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