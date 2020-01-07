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Yanan evden itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yanan evinde baygın bir şekilde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

07.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:34 Yanan evden itfaiye kurtardı
'in ilçesinde yanan evinde baygın bir şekilde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede müdahaleye başlayan Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri diğer yandan da kurtarma çalışmalarına başladı. Dumanların arasında baygın halde bulunan, Tayfun Ö, itfaiye tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tayfun Ö. hastaneye sevk edildi.

Tayfun Ö'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, yangın yaklaşık bir saatlik çaba sonucu söndürüldü. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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