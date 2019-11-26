Haberler » Güncel » Yanan evden kopan parça itfaiyecinin başına düştü - Haber

Yanan evden kopan parça itfaiyecinin başına düştü

Bayrampaşa'da bir apartmanın en üst katı alev alev yandı.

26.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:31
'da bir apartmanın en üst katı alev alev yandı. Yanan evden kopan tahta parçası yangına müdahale etmek için gelen itfaiye erinin kafasına düştü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında düşen tahta parçası ise kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dairede çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar vatandaş kameralarına saniye saniye yansıdı.
İTFAİYE ERİNİN BAŞINA PARÇA DÜŞTÜ
Ekipler, yangına müdahale ettiği sırada alevlerin içinden kopan bir parça aşağıda bekleyen bir itfaiye erinin başına isabet etti. Başı kanayan itfaiye eri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavi edildi. Talihsiz bir kaza geçiren itfaiye erinin tedavisi olay yerinde yapılırken, alevlerin içinden kopan tahta parçasının düşme anı kameralara yansıdı.
(Serdar Ünal/İHA)
Yanan evden kopan parça itfaiyecinin başına düştü

Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor"
12:30 Son Dakika: Erdoğan'dan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına yanıt: Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:29 Hakkari şehit annesi, yollarının yapılmasını istedi
12:29 Gaziantep kendi yetiştirdiği su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
08:41 Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm
07:19 Gürcistan'da güvenlik güçleri, parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:31:32