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Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Fransa'da 1 Ocak günü bir evde meydana gelen yangının ardından tüyler ürpertici bir detay ortaya çıktı. Evde bulunan buzdolabının derin dondurucu kısmından parçalara ayrılmış kadın cesedi bulundu. Çıkan cesedin 80 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlenirken, yangını çıkardığı tespit edilen 30 yaşındaki erkek torun gözaltına alındı.

02.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:18 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

'nın Haute- bölgesinin Saint-Leonard-de-Noblat kentinde 1 Ocak günü yanan bir evin derin dondurucusundan ceset çıktı.

TORUNU GÖZALTINA ALINDI

Fransa'nın Haute-Vienne bölgesinde 1 Ocak günü yanan evde çalışma yapan yetkililer, derin dondurucusunda 80 yaşlarında bir kadının parçalara ayrılmış cesedini buldu. Yangına müdahale eden yetkililerin cesedi bulması üzerine, kurbanın 30 yaşındaki erkek torunu gözaltına alındı. Evi ateşe verdiği tespit edilen torunun, çelişkili ifadeleri sebebiyle tutuklandığı ve hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.


Vienne, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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