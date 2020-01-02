Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Fransa'nın Haute- Vienne bölgesinin Saint-Leonard-de-Noblat kentinde 1 Ocak günü yanan bir evin derin dondurucusundan ceset çıktı.

TORUNU GÖZALTINA ALINDI

Fransa'nın Haute-Vienne bölgesinde 1 Ocak günü yanan evde çalışma yapan yetkililer, derin dondurucusunda 80 yaşlarında bir kadının parçalara ayrılmış cesedini buldu. Yangına müdahale eden yetkililerin cesedi bulması üzerine, kurbanın 30 yaşındaki erkek torunu gözaltına alındı. Evi ateşe verdiği tespit edilen torunun, çelişkili ifadeleri sebebiyle tutuklandığı ve hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.