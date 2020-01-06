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Yanan evinin önünde çaresizce bekleyen yaşlı adam göz yaşlarına hakim olamadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında tüm eşyalarını kaybeden ve çaresizce yanan evinin başında duran yaşlı adam göz yaşlarına hakim olamadı.

06.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:12 Yanan evinin önünde çaresizce bekleyen yaşlı adam göz yaşlarına hakim olamadı
'nın ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında tüm eşyalarını kaybeden ve çaresizce yanan evinin başında duran yaşlı adam göz yaşlarına hakim olamadı.

Yangın, Adapazarı ilçesinde bulunan Akıncılar Mahallesi Berber Sokakta saat 11.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tüm eşyalarını kaybeden 65 yaşındaki Hüseyin Nefesoğlu yangın esnafında evde kimsenin olmadığını belirtti. Maddi durumunun iyi olmadığını geçim sıkıntısı yaşadığını ve bu yüzden evde arkadaşıyla kaldığını dile getiren yaşlı adam gidecek başka bir yeri olmadığını söylerken göz yaşlarına hakim olamadı. Kullanılmaz hale gelen evinin başında gözyaşlarıyla ve çaresizce bekleyen yaşlı adam yetkililerden yardım istedi.

Gözyaşlarını tutamayan ve sosyal yardımlaşma derneğinde aldığı yardımla geçindiğini dile getiren 65 yaşındaki Hüseyin Nefesoğlu, "Her şeyimi kaybettim. Sosyal yardımlaşmayla geçiniyordum 2 ayda 217 TL geliyordu. Onla da yiyecek içecek alıyordum. Bundan sonrası yetkililerin bileceği iş ben daha ne diyeyim, bir şey diyecek halim yok. Şu anda gidecek bir yerim yok. Evde ısıtıcımız vardı onu söndürdük öyle çıktık, yangın esnasında evde değildim, yangın sonrasında geldim" dedi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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