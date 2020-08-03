Yanan geri dönüşüm istasyonunda 300 bin TL zarar

Samsun'da bir geri dönüşüm istasyonunda dün akşam çıkan yangın sonrası 300 bin TL zarar oluştu.

Yangın, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan özel bir firmaya ait geri dönüşüm istasyonunda saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Alevler bir anda istasyonu sardı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında maddi zararın boyutu da gün ışıyınca ortaya çıktı.

Firmanın bölge sorumlusu Suat Canikli, "Biz bayram tatilinde kapalıydık. Saat 6'dan sonra da zaten çalışmamız yok. Gece de duran bir arkadaşımız yoktu. Gece 10.25 'te bir telefon geldi. Biz geldiğimizde yangın başlamıştı. Şu an erken konuşmak olmaz ama bir vatandaş duyarsızlığı da olabilir. Ondan şüpheleniyoruz araştırma da devam ediyor. Zararımız büyük. Ayrıştırma bandımız vardı o yandı. Kendimize ait mallarımız vardı. Yaklaşık 300 bin TL kadar bir zararımız var. Ancak onlar önemli değil. Can kaybımız yok. En büyük temennimiz bu" dedi.

Olayla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Polisin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. - SAMSUN