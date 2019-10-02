Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yanan kabuklar korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında kavak ağacının kabukları alev aldı.

02.10.2019 18:23Yanan kabuklar korkuttu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında kavak ağacının kabukları alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu imam Hatip Lisesi yanında bulunan boş arazide kavak ağacının kabuklarını soyulduğu alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:15 Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu
22:56 Muş'ta 1 terörist teslim oldu
22:54 Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
22:54 Edremit'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
22:11 Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır
21:59 Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
21:55 Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı