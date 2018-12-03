Yanan kamyonet demir yığınına döndü

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:02



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:02

Yanan kamyonet demir yığınına döndüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ekmek yapılan tandırlıktan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, park halindeki hafif ticari aracı demir yığınına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Hasancan Sokak'ta tandırlıkta ekmek yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, içi saman dolu çuvalları tutuşturdu. Alevler, tandırlıktaki ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla büyüdü. Alevler, tandırlığın hemen yanında park halinde duran 46 EM 814 plakalı kamyoneti de sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere su ile müdahale etti. Vatandaşların çabası, yangını söndürmeye yetmeyince, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki ve tandırlıktaki yangını uzun uğraşlardan sonra kontrol altına aldı. Yangında, hafif ticari araçtan geriye demir yığını kaldı.Polis ekipleri, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.