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Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü

19.09.2019 17:12Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü


Dünya

Kaynak: DHA

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