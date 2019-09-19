Haberler » Dünya » Haber

Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü

Çin'de seyir halindeyken kamyonun kasasında çıkan yangını gören sürücü, yolunu değiştirerek itfaiye istasyonuna gitti.

19.09.2019 17:20Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü
Çin'de seyir halindeyken kamyonun kasasında çıkan yangını gören sürücü, yolunu değiştirerek itfaiye istasyonuna gitti. Yanarak gelen kamyonu gören itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek, yangını söndürdü.


Çin'in Fujian bölgesindeki Jingiang kentinde seyir halindeki kamyonun kasasında yangın çıktı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü, yolunu değiştirerek yanan kamyonla itfaiye istasyonuna gitti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun yanarak itfaiye istasyonunun bahçesine girdiği, itfaiye ekiplerinin ise hızlıca yardıma koştuğu görüldü.


Yerel medyaya konuşan kamyon sürücüsü, şehrin yollarını iyi bildiğini ve yolunun üstünde bir itfaiye istasyonu olduğunu hatırladığını söyledi. Yangına elektrik kontağının neden olduğu belirtildi.


- Beklemedi

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
19:24 Çatı katında panter şoku
19:20 Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
18:39 OECD: Küresel ekonomik büyüme son 10 yılın en düşük seviyesinde
18:38 Tunus'un eski devlet başkanı zeynel abidin bin ali hayatını kaybetti
17:20 Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü
17:14 Avrupa'dan göç konusunda çözüm arayışı sinyalleri
17:12 Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü