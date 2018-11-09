Yanan konaktan çıkan yangında can veren genç son yolculuğuna uğurlandı
KARABÜK - Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba
günü çıkan yangında hayatını kaybeden Kadir Uysal
son yolculuğuna uğurlandı. Safranbolu'ya bağlı Karaali
Mahallesi Akpınar
Sokak'ta 150 yıllık tarihi konakta sabaha karşı çıkan yangın sırasında çöken enkazın altında kalan Kadir Uysal'ın cansız bedeni uzun uğraşlar sonrası ekipler ile vatandaşların çalışmaları ardından çıkarılmıştı. Uysal'ın Ankara Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazesi Safranbolu'ya getirildi. Safranbolu Sadrazam İzzet Paşa Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uysal gözyaşları arasından toprağa verildi. Uysal'ın eşi ve yakınları ise güçlükle ayakta durduğu gözlendi. "Polis
geniş çaplı soruşturma başlattı"Öte yandan Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen yangın sonrası polis ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay gecesi aynı konakta bulunan Emre K. kendi imkanları ile dışarı çıkarak kurtulmuştu. İfadesi alındıktan sonra savcılığa gönderilen ve buradan tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen Emre K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük,Çarşamba İlçesi,Safranbolu,Uysal