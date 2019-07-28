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Yanan konteynerdeki 10 tavuk öldü

KIRIKKALE'de, tavuk ve tavşanların bulunduğu konteynerde çıkan yangında, 10 tavuk yanarak öldü.

28.07.2019 00:20 Yanan konteynerdeki 10 tavuk öldü
KIRIKKALE'de, tavuk ve tavşanların bulunduğu konteynerde çıkan yangında, 10 tavuk yanarak öldü.
Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde Ahmet Taşdemir'in evinin bahçesindeki konteynerde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sebzeleri sulayan Taşdemir, yangını fark ederek konteynerdeki tavuk ve tavşanlarının bir kısmını alevlerin arasından son ada çıkardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından yapılan kontrolde içerideki 50 tavuktan 10'unun yanarak öldüğü belirlendi. Bahçede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Taşdemir, hayvanlarının ölmesine üzüldüğünü belirterek, "Evin yanması önemli değil, hayvanların telef olmasına üzüldüm, elimden geldiği kadar hayvanları kurtarmaya çalıştım" dedi.



Ahmet Taşdemir, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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