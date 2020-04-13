Yanan konteynerdeki kedileri kurtarmak için suni teneffüs yaptılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir süpermarkete ait konteynerde yangın çıktı. Konteynerin içindeki 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarılıp, suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Ancak, yavrulardan 2'si kurtarılırken, diğer 2'si öldü.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki bir süpermarkete ait konteynerde, bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerdeki kartonların tutuşması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekiler ve market çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü. Soğutma çalışması yapılırken, itfaiye ekipleri, konteynerde 4 yavru kedi olduğunu fark etti. Henüz birkaç günlük oldukları öğrenilen kediler, itfaiye erleri tarafından koyteynerden çıkartılıp, kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen yarı baygın haldeki 4 yavru kedi, vatandaşların da yardımıyla suni teneffüs ve kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Uzun uğraşlar sonucu 4 yavru kediden 2'si kurtarıldı. Diğer 2 yavru ise öldü. Güvenli bir yere bırakılan 2 yavrunun anneleri tarafından alındığı öğrenildi.