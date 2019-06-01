Yangında mahsur kalan iki yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hacı Karadağ'a ait Barbaros Mahallesi'ndeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

SON ANDA FARK EDİLDİLER

Bu sırada bir kedinin odunluk çevresinde sürekli bağırmasından dolayı içeride yavrularının olabileceği şüphesiyle itfaiye erleri içeriye girdi. Odunların arasında mahsur kalmış iki yavru kedi olduğunu gören ekipler, hayvanları kurtardı.

Anne ve yavru kediler, kaçarak yangın bölgesinden uzaklaştılar

Kaynak: AA