Yanan orman alanına "ay-yıldızlı" proje

Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.
Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturuldu.
Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.