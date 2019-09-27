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Yanan orman alanına "ay-yıldızlı" proje

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

27.09.2019 19:44Yanan orman alanına
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.
Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturuldu.
Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.

Koyulhisar, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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