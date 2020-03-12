Yanan orman alanları yeniden yeşeriyor
Yanan orman alanları yeniden yeşeriyor Hatay'da yangında zarar gören orman alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı Hatay'ın Belen ve Arsuz bölgelerinde yaklaşık 750 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı Yanan orman arazilerinin eski haline dönmesi yaklaşık 40 yıl...
12.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:33
Yanan orman alanları yeniden yeşeriyor Hatay 'da yangında zarar gören orman alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları tamamlandıHatay'ın Belen ve Arsuz bölgelerinde yaklaşık 750 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldıYanan orman arazilerinin eski haline dönmesi yaklaşık 40 yıl sürecek
HATAY - Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde 2018 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören orman arazileri yeniden ağaçlandırıldı. Yanan orman alanları 40 yıl sonra eski haline gelecek. Belen ve Arsuz ilçelerinde 2018 yılında farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmaları tamamlandı. Belen ilçesi Soğukoluk Yaylasında yanan 134 hektar orman arazisinde 10 aylık süreçte Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede 1 ton 200 kilo kızılçam tohumu ekimi yaptı. Yangından zarar gören ağaçlar ise kesilerek ihale ile satışı gerçekleştirildi ve geliri devletin kasasına aktarıldı.Yine 2018 yılında Arsuz ilçesi Işıklı ve Kale bölgelerinde Amanos Dağları eteklerinde ve yüksek kesimlerinde çıkan yangınlarda zarar gören 600 hektar alan kızılçam, ceviz ve zeytin fidanı dikimi yapıldı.Yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılan Işıklı köyü sakinlerinden Mehmet Toygun, orman bölge müdürlüğü ekiplerinin Işıklı ve Kale Köyleri bölgesinde yanan orman arazilerine kızılçam, zeytin ve ceviz fidanlarının dikildiğini ayrıca tohumlama yapıldığını belirterek bölgenin eski ormanına kavuşmasının 35-40 yıl süreceğini belirtti.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koruma Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise sorumluluk alanlarında Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay illeri bulunduğunu belirterek, "Yoğun olarak yangın yaşanan ilimiz Hatay'dır. 2 hava aracımız, 2 helikopterimiz ve Adana'da bekleyen bir uçağımızla yangınlara müdahale ediyoruz. Yanan ormanlık alanların tamamı yıl içinde kesilip temizlendikten sonra tohumlama işlemleri yapılarak yangında zarar gören orman arazilerini yeniden ağaçlandırıyoruz" şeklinde konuştu.
HATAY - Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde 2018 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören orman arazileri yeniden ağaçlandırıldı. Yanan orman alanları 40 yıl sonra eski haline gelecek. Belen ve Arsuz ilçelerinde 2018 yılında farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmaları tamamlandı. Belen ilçesi Soğukoluk Yaylasında yanan 134 hektar orman arazisinde 10 aylık süreçte Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede 1 ton 200 kilo kızılçam tohumu ekimi yaptı. Yangından zarar gören ağaçlar ise kesilerek ihale ile satışı gerçekleştirildi ve geliri devletin kasasına aktarıldı.Yine 2018 yılında Arsuz ilçesi Işıklı ve Kale bölgelerinde Amanos Dağları eteklerinde ve yüksek kesimlerinde çıkan yangınlarda zarar gören 600 hektar alan kızılçam, ceviz ve zeytin fidanı dikimi yapıldı.Yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılan Işıklı köyü sakinlerinden Mehmet Toygun, orman bölge müdürlüğü ekiplerinin Işıklı ve Kale Köyleri bölgesinde yanan orman arazilerine kızılçam, zeytin ve ceviz fidanlarının dikildiğini ayrıca tohumlama yapıldığını belirterek bölgenin eski ormanına kavuşmasının 35-40 yıl süreceğini belirtti.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koruma Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise sorumluluk alanlarında Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay illeri bulunduğunu belirterek, "Yoğun olarak yangın yaşanan ilimiz Hatay'dır. 2 hava aracımız, 2 helikopterimiz ve Adana'da bekleyen bir uçağımızla yangınlara müdahale ediyoruz. Yanan ormanlık alanların tamamı yıl içinde kesilip temizlendikten sonra tohumlama işlemleri yapılarak yangında zarar gören orman arazilerini yeniden ağaçlandırıyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yanan orman alanları yeniden yeşeriyor
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