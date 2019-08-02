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Yanan otobüs kaldırıldı

Balıkesir'de 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan otobüs kazası sonrası gerekli incelemeler tamamlandı.

02.08.2019 19:49 Yanan otobüs kaldırıldı
Balıkesir'de 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan otobüs kazası sonrası gerekli incelemeler tamamlandı. Otobüs çekici vesilesi ile İvrindi Yediemin Otoparkı'na kaldırıldı.

Balıkesir'in kırsal Gökçeyazı Mahallesi'nde alev topuna dönerek 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında hurdaya dönen otobüs bilir kişi incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı. Hurdaya dönen otobüsün kaldırılışını yoldan geçen vatandaşlar da izledi. Otobüsün küle dönmüş görüntüsü yaşanan dehşet anlarının büyüklüğünü de gözler önüne serdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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