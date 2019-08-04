Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan Adalı son yolculuğuna uğurlandı

Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan Adalı son yolculuğuna uğurlandıBALIKESİR - Balıkesir'de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren İlhan Adalı, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

04.08.2019 14:56
Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan Adalı son yolculuğuna uğurlandı
Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan Adalı son yolculuğuna uğurlandı
BALIKESİR - Balıkesir'de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren İlhan Adalı, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı mevkiinde 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hayatını kaybeden 5 yolcuda birisi olan İlhan Adalı, Edremit Şentürkler Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Adalı'nın ailesi ve sevenleri katıldı. İlhan Adalı Yeni Edremit Mezarlığı'na defnedildi.

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:24   Yangında mahsur kalanları polis kurtardı
15:17   Odaya girdiğinde eşini cansız halde buldu
15:16   Kameralı sivil ekip ihbar etti, resmi ekipler ceza yazdı
15:11   Park halindeki motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
15:10   Başkentte 12 gecekondu kül oldu
15:09   Elazığ'da 2 şüpheli sahte paralarla yakalandı
15:05   Bursa'da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2 yaralı