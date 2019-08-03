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Yanan otobüsün şoförleri tutuklandı

Yanan otobüsün şoförleri tutuklandıBALIKESİR - Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünün yanması sonucunda biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü ile araçtaki ikinci şoför tutuklandı.

03.08.2019 19:42
Yanan otobüsün şoförleri tutuklandı
Yanan otobüsün şoförleri tutuklandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünün yanması sonucunda biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü ile araçtaki ikinci şoför tutuklandı.
Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde özel bir otobüs firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D ve ikinci şoför H.H'nin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak İvrindi Adliyesine sevk edildi. İki şoför de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kepsut cezaevine gönderildi.

Balıkesir, Gökçeyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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