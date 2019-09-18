Haberler » Güncel » Haber

Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sırasında patladı

Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sırasında patladıRusya, (DHA)- Rusya'da yanan LPG'li bir otomobil itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada patladı.

18.09.2019 13:01
Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sırasında patladı
Rusya, (DHA)- Rusya'da yanan LPG'li bir otomobil itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada patladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlama anında büyük panik oluştuğu görülürken, yanan aracı izleyenlerin çığlık attığı duyuldu. Patlamada, 1 kişi yaralandı.
Rusya'nın Krasnodar kentinde park halindeyken yanmaya başlayan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, insanların yanan aracı belirli bir mesafeden izlediği, patlama anında ise panik halinde geriye kaçtıkları görüldü. Öte yandan, patlamanın çıkardığı yüksek ses sebebiyle korkup çığlık atanların da olduğu duyuldu.
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda, otomobilin içerisindeki LPG tankının patladığı belirtilirken; otomobilde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sırasında patladı

İtfaiye, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 Antalya yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı ek
16:23 ESO Tedarikçi Günleri devam ediyor
16:23 Bölgede meydana gelebilecek afetlere karşı her zaman hazır bekliyorlar
16:23 Gaziosmanpaşa'da iş adamının kaçırılma anı kamerada
16:22 Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 ölü
16:22 Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı
16:21 Küçükçekmece Belediyesi, belediye çalışanlarıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı