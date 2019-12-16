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Yanan otomobilde can verdi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında sürücü yanarak hayatını kaybetti.

16.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:07Yanan otomobilde can verdi
'in ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Öndeş yönetimindeki 66 KN 249 plakalı otomobil, Çiçekdağı ilçesinden Kırşehir'e seyir halinde iken ilçe çıkışı Alimpınar mevkinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden çıkamayan sürücü Öndeş, şoför koltuğunda hayatını kaybetti. Olay yerinde Çiçekdağı ilçe belediyesinin yaptığı söndürme çalışmalarının ardından Öndeş'in cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Ceset 112 Ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilde yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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