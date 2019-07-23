Haberler» Dünya» Haber

Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi

ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.

23.07.2019 10:09 Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.
Olay, ABD'nin Michigan eyaletinin Ann Arbor şehrinde meydana geldi. Şehirde etkili olan fırtına nedeniyle bazı elektrik direkleri araçlarına üzerine devrildi. Sosyal medyada yer alan bir videoda, araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve yanan iki otomobilin patlama anı yer aldı. Patlamanın 'Ann Arbor Sanat Fuarı' yakınlarında meydana geldiği ve çevredeki bölge sakinlerinde paniğe neden olduğu belirtilirken; patlama da kimsenin yara almadığı duyuruldu.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Son Dakika Haberleri
11:52   Almanya'da Türk camilerine bomba ihbarı
11:52   İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu
11:52   Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen'e 'Bavyera Liyakat Madalyası'
11:34   Güney Kore: Sınır ihlali yapan Rus uçağına uyarı ateşi açıldı
11:28   Çiftler en çok arkadaşlık sitelerinde tanışıyor
11:22   Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj: Kim Jong Un yeni 'nükleer' denizaltıyı teftiş etti
11:22   Güney Kore, hava sahanlığını ihlal eden Rus jetlerine uyarı ateşi açtı