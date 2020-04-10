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Yanan otomobildeki sürücü ölümden döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen araç yangınında şoför ölümden döndü.

10.04.2020 08:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:45
Yanan otomobildeki sürücü ölümden döndü
Mersin 'in Tarsus ilçesinde meydana gelen araç yangınında şoför ölümden döndü.

Olay, ilçeye bağlı Takbaş mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Koç idaresindeki 33 NSK 24 plakalı otomobil, motor kısmından birden alev aldı.

Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobilinden inerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç, yangında kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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