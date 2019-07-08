08.07.2019 19:08
Haberler» Güncel» Haber

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptıDİYARBAKIR'da, düşürdüğü sigarayı almak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı
DİYARBAKIR'da, düşürdüğü sigarayı almak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü Muzaffer Y. yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Y. yönetimindeki 34 SB 5168 plakalı otomobil, iddiaya göre, elindeki sigarayı aracın içine düşüren sürücüsünün paniğe kapılması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, yaklaşık 2 metreden şarampole devrildi. Kazada yan yatan otomobildeki Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Muzaffer Y.'nin başında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
20:40   Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı
20:39   Çorlu'daki tren kazası
20:38   MASAK'tan Adnan Oktar suç örgütünün kanalı A9 ile ilgili çarpıcı rapor!
20:36   Galatasaray'da Selçuk İnan ile sözleşme uzatıldı
20:35   Can Tanrıyar'dan Seren Serengil'e uzaklaştırma kararı
20:35   TIR yüz metrelik uçurumdan böyle uçtu
20:35   Otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı