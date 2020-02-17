Haberler » Güncel » Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı - Haber

Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı

Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kaldıkları müstakil evde, sobayı tutuşturmak istedikleri tinerin parlaması sonucu çıkan yangında Ruhat Çelik ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı.

17.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:16
Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı
İZMİR'in ilçesinde, kaldıkları müstakil evde, sobayı tutuşturmak istedikleri tinerin parlaması sonucu çıkan yangında Ruhat Çelik ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı.
Birkaç ay önce inşaatlarda çalışmak için 'dan 'e geldikleri öğrenilen Ruhat Çelik ile Rojhat Çelik, bugün saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, 6318 Sokak'taki müstakil evlerinde, ısınmak için akşamdan kalan sobaya odun ve kömür atıp, tutuşturmak istedi. İki kardeşten Ruhat Çelik'in, çabuk tutuşması için sobaya döktüğü tiner bir anda parladı. Tutuşan tiner şişesi büyük bir gürültü ile patlarken, evde yangın çıktı. Ruhat ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı. İki kardeşin acı içindeki feryadına koşan komşuları durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polise bildirdi. İki kardeş, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı

Karşıyaka, İtfaiye, İzmir, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
17.02.2020 14:06:06