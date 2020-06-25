Yanan televizyonu ev sahibi son anda fark etti

Eskişehir'de, bir ikamette bulunan televizyonun tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Yanan televizyonu ev sahibi son anda fark etti
25.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:02
Eskişehir'de, bir ikamette bulunan televizyonun tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; olay Arifiye Mahallesi Adliyeciler Sokakta yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokak üzerindeki bir ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik prizine bağlı televizyon yanmaya başladı. Çıkan alevler televizyonun arka bölümünü eritirken, bir süre sonra ev sahibi yükselen dumanı görüp 110 Yangın İhbar Hattını arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, ikametin elektrik akımını keserek, yangına tazyikli su ile müdahale etti. Ardından ekipler, ikamette duman tahliyesi yaptı.

Öte yandan yangında kimse yara almazken, yanan televizyon kullanılmaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Arifiye, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

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