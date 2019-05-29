Yanan tırdan son anda kurtuldu

Kaynak: AA

Van'ın Edremit ilçesinde, yol kenarında içinde su vanası bulunan depoya çarparak alev alan tırın sürücüsü yaralı kurtuldu.Gürpınar ilçesinden Gevaş istikametine seyreden Salih Harmancı yönetimindeki 12 AR 630 plakalı tır, Edremit ilçesinin Köprüler Mahallesi Kavşağı'nda, yol kenarında içinde su vanası bulunan depoya çarparak durdu.Harmancı, çarpmanın etkisiyle alev alan tırdan yaralı halde kendi imkanlarıyla güçlükle çıktı.Kazadan kısa süre sonra tırın yakıt deposu büyük gürültüyle patladı.Mahalle sakinlerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Harmancı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.Harmancı'nın kullandığı tırın arkasından gelen diğer tırın sürücüsü Resul Aksu, AA muhabirine, Gürpınar'a koyun götürdükten sonra Batman'a dönüş yolunda olduklarını söyledi.Aksu, kazayı şöyle anlattı:"Harmancı bizden yaklaşık 5 kilometre ileride seyrediyordu. Batman'dan koyun yükleyip, Gürpınar'a getirdik. Koyunları boşalttıktan sonra dönerken bir anda yol kenarında Harmancı'nın yanan tırını görüp durduk. Tırın kafa kısmı dorsenin altına girdikten sonra alev almış. Arkadaşımız kazadan yaralı kurtuldu ama aracı şu an kullanılamaz durumda. Çok şükür arkadaşımıza bir şey olmadı."Öte yandan sürücü Harmancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.