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Yanan traktörü orman arazözü söndürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yanmaya başlayan park halindeki traktörü, Orman İşletmesine ait arazöz söndürdü.

09.08.2019 16:10 Yanan traktörü orman arazözü söndürdü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yanmaya başlayan park halindeki traktörü, Orman İşletmesine ait arazöz söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Gebece Mahallesinde yaşayan Talat Yıldırım'a ait traktör, evinin önünde park halindeyken arka lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Yangın, traktörün römorkunda bulunan saman balyalarına sıçrarken, Gebece Küçükburun mevkiinde konuşlanan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Traktörün, yangından kısa bir süre önce Güğlen dağından indiği, sık sık fren yaptığı için ısınan lastikte yanma olayının yaşanmış olabileceği bildirildi. Yangında römorkta bulunan samanlar ve traktör zarar gördü. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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