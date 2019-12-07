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Yanarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Mersin'in Mut ilçesinde, fren balatalarının alev alması sonucu alev topuna dönen aracın kapısını açarak kendini yere atan şoför sağ kurtuldu.

07.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:59Yanarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
'in ilçesinde, fren balatalarının alev alması sonucu alev topuna dönen aracın kapısını açarak kendini yere atan şoför sağ kurtuldu.

Kaza, Burunköy Mahallesi Mut Karaman Karayolu üzerindeki ölüm virajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ali Tatlıcıoğlu yönetimindeki 42 ADB 96 araç ve 42 AP 513 dorse plakalı mermer yüklü tır, Karaman Mut istikametine seyir halindeyken balatanın alev alması sonucu ölüm virajında bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra alev topuna dönen tır, takla atarak yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra durabildi. Tamamen yanarak hurdaya dönen tırdan atlayarak kurtulan ve hafif yaralı sürücü Ali Tatlıcıoğlu, olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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