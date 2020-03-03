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Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Ordu'da yanarak yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

03.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:54Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti
'da yanarak yaralanan bir kişi 'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Kemal Yorulmaz yanarak ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yorulmaz ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kemal Yorulmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

Hürriyet Mahallesi, Samsun, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3.03.2020 10:06:21