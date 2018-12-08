08 Aralık 2018, 03:18
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Yandex Phone, Yandex İlk Android Telefonunu Duyurdu

Yandex Phone, Yandex İlk Android Telefonunu Duyurdu

Yandex Rusya'da ilk Android Telefonunu Duyurdu Yandex Phone, Yandex ilk Android Telefonunu Duyurdu.

Yandex Rusya'da ilk Android Telefonunu Duyurdu


Yandex Phone, Yandex ilk Android Telefonunu Duyurdu.

Rusya'nın arama motoru Yandex, ilk Android Telefonunu duyurdu. Yandex.Phone olarak adlandırılan telefon, beklendiği gibi Android işletim sistemi ile çalışıyor ve özel bir başlatıcı da dahil olmak üzere şirketin kendi uygulamaları etrafında tasarlanmış.

Telefon ayrıca arama şirketinin kendi Rus AI asistanı Alice'i de destekliyor. Alice, Google Asistanı yerine; Android, iOS ve Windows'ta kullanılabilir. Harita, hava durumu, müzik, takvim ve sesli aramalarla kullanıcılara yardımcı olabilir.

Yandex Phone Teknik Özellikleri Neler?

Screen: 5.65-inch FullHD+ LCD
Processor:   Qualcomm Snapdragon 630
Rear camera: 16-megapixel + 5-megapixel
Front camera: 5-megapixel
RAM: 4GB
Internal memory: 64GB
Battery: 3,050 mAh
Software: Android Oreo 8.1 with Yandex launcher

YandexPhone Mayıs ayında duyurulan Alice AI destekli Speaker'dan sonra şirketin ikinci donanım ürünü. Yandex uzun süredir Rusya'da Google'a rakip oldu. 2016 yılında, Yandex, Google'a karşı tekel karşıtı bir dava kazanarak; Rus telefon üreticilerini Mountain View şirketlerinin Android cihazlarında Arama ve Haritalar gibi uygulamalarının serbest bir şekilde yer almasını sağlamıştır.

YandexPhone Fiyatı ise  17.990 Ruble yaklaşık 270 Dolar.  Moskova'daki Yandex amiral mağazasında ve 7 Aralık'tan itibaren operatör şirketleri ve çevrimiçi perakendeciler üzerinden satışa sunulacak. Google,Rusya Federasyonu
08 Aralık 2018 Cumartesi 03:18