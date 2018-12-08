Yandex Phone, Yandex İlk Android Telefonunu Duyurdu

Yandex Rusya
'da ilk Android Telefonunu Duyurdu
Yandex Phone, Yandex ilk Android Telefonunu Duyurdu.
Rusya'nın arama motoru Yandex, ilk Android Telefonunu duyurdu. Yandex.Phone olarak adlandırılan telefon, beklendiği gibi Android işletim sistemi ile çalışıyor ve özel bir başlatıcı da dahil olmak üzere şirketin kendi uygulamaları etrafında tasarlanmış.
Telefon ayrıca arama şirketinin kendi Rus AI asistanı Alice'i de destekliyor. Alice, Google
Asistanı yerine; Android, iOS ve Windows'ta kullanılabilir. Harita, hava durumu, müzik, takvim ve sesli aramalarla kullanıcılara yardımcı olabilir.
Yandex Phone Teknik Özellikleri Neler?
Screen: 5.65-inch FullHD+ LCDProcessor: Qualcomm
Snapdragon 630Rear camera: 16-megapixel + 5-megapixelFront camera: 5-megapixelRAM: 4GBInternal memory: 64GBBattery: 3,050 mAhSoftware: Android Oreo 8.1 with Yandex launcher
YandexPhone Mayıs ayında duyurulan Alice AI destekli Speaker'dan sonra şirketin ikinci donanım ürünü. Yandex uzun süredir Rusya'da Google'a rakip oldu. 2016 yılında, Yandex, Google'a karşı tekel karşıtı bir dava kazanarak; Rus telefon üreticilerini Mountain View şirketlerinin Android cihazlarında Arama ve Haritalar gibi uygulamalarının serbest bir şekilde yer almasını sağlamıştır.
YandexPhone Fiyatı ise 17.990 Ruble yaklaşık 270 Dolar. Moskova
'daki Yandex amiral mağazasında ve 7 Aralık
'tan itibaren operatör şirketleri ve çevrimiçi perakendeciler üzerinden satışa sunulacak.
Google,Rusya Federasyonu
08 Aralık 2018 Cumartesi 03:18