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İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangın 48 saat sonra kontrol altına alındı.

20.08.2019 13:26
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kısmen kontrol altına alındı. Yangından geriye kalan fotoğrafla ise yürek yaktı.

Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

YERLEŞİM YERLERİNE TEHDİDİ ENGELLENDİ

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediği ifade edildi.

İşte o görüntüler;

İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

Seferihisar, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (17)
GÜMÜŞ: TEK AĞAÇLAR DEĞİL, AĞAÇLARIN ÜZERİNDEKİ KUŞ YUVALARI, BÖRTÜ BÖCEKLER, GÜZELİM SİNCAPLAR TAVŞANLAR, DOĞAL YAŞAM ADINA NE VARSA HEPSİ YANDI. CİĞERLER YANDI HAYATLAR HAYDI, İNSANLARIN YARATILIŞIYLA BERABER EZİYET ÇEKEN SESSİZ CANLAR YANDI
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DELİ AMA DAHİ: Her yangından sonra neden kundaklama aklınıza geliyor İzmir sıcak yer ve sıcaklar da orman yangını çalı yangını olması normal oralara otel mi yapılacak konut mu yapılacak çok zor dağın başı bir kere izmir belediyesi buna kesinlikle izin vermez
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KARTAL: Orman bakanı Allaha şukurler olsun cankaybı yok dıyor . yanan agaclar hayvanlar can degılmı. neden tedbır almıyorlar. orman bakanlıgında calışanlar ne işle meşguller. . orman bakanının gorevden alınması iiçin butun Turkıye nın mi. . yanması gerekır.
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METİN: bu güzelliği yakanlar kömür karası gibi pisliklerinde kararsınlar
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FLAUBERT: Bunu yapanda , yaptıranda, üstünü örtende allah hem bu dünyada hem öteki dünyada bu ağa. ların havyanların yandıgı gibi kendileri soyu sülaleside yanar inşallah
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MÜJDE: Ne güzel Villalar yapılacak oralar, Havuzlu Mavuzlu, Hem Reisimizin Oradalardaki Yazlıklarına da Yakın olabilecek o villalardan yaşayacak olanlar.
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OKAY: yakanların yaktıranların tevik eden kanunların Allah belasını vere
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......: BUNLAR MONTAJ ARKADAŞLAR İNANMAYIN AGACA BİRŞEY OLMADAN GÖVDESİ SADECE YANMIŞ BÖYLE BİRŞEY OLMASI İMKANSIZ
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!!!!!!!!!!!!!: RAHATSIZ. SEN Bİ PSİKOLOĞA GÖRÜN
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BEYLERLİ: Ağaçlar aynen böyle yanıyor kardeşim. Sende koşup gelseydin yangın söndürmeye görürdün
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