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"Yangın bir makineden çıkmış, can kaybı yok"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, fabrika yangını ile ilgili, "Yangın bir makinede çıkmış.

18.09.2019 14:45
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, fabrika yangını ile ilgili, "Yangın bir makinede çıkmış. Can kaybı yok" açıklamasında bulundu.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kimya ve asfalt fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı, "Ormana geçiş ve diğer fabrikalara sıçraması engelledi. Can kaybı yok. Tüm personel dışarı çıkarılmış. Dumandan etkilenen 2 kişi var. Acilen boşaltılmış. Arabalarını bile alamamışlar. Hafifletici olay ise etrafında patlamaya neden olacak bir fabrikanın olmaması. Bir makinede çıkmış. Doğal gaz değil" dedi.
(İHA)

Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

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