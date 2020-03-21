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Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Bolu'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:17
Bolu 'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Yoğun duman yüzünden binanın üçüncü katında mahsur kalan yaşlı kadın ile 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Mahsur kalan 3 kişi merdivenli ve sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Etiketler : İtfaiye, Bolu, Güncel

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