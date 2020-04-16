Yangın çıkan depodaki otomobil ve motosiklet hurdaya döndü
Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evin deposunda çıkan yangında bir otomobil ve bir motosiklet hurdaya döndü.
16.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi Azimli Mevkisinde İlyas Günay adlı üreticiye ait müstakil evin deposunda yangın çıktı. İçerisinde bir otomobil ve motosikletin bulunduğu depoyu bir anda alevler sardı. Yangına müdahale edemeyen vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. Ancak kısa sürede alevlere teslim olan depodaki otomobil ve motosiklet ile meyve ve sebze taşımada kullanılan ahşap kasalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Günay yaşadıkları karşısında dayanamayıp bir yakınına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Güvenlik güçleri yangın bölgesine gelen vatandaşlara ise sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İHA