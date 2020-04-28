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Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

28.04.2020 06:07 | Son Güncelleme: 28.04.2020 06:08

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir evde çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın cansız bedenini çıkardı.

Yangında dumandan etkilenen anne Gülizar Emanet ise 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Kocaali, Güncel, Haber
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