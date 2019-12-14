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Yangın çıkan evde mahsur kalan 3'ü çocuk, ikisi hamile 7 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yangın çıkan evlerinde mahsur kalıp dumandan etkilenen 3'ü çocuk, ikisi hamile 7 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

14.12.2019 03:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 03:59
'ta yangın çıkan evlerinde mahsur kalıp dumandan etkilenen 3'ü çocuk, ikisi hamile 7 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 8052 Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İçeride mahsur kalan Halit A. (35), Emine A. (33), Mukaddes A. (19), Mevlüt (8), Dilek (10), Sükeyna (4) ve İsa A. (29) vatandaşlarca tahliye edildi.
Tahliye edilenlerden Emine A. ve Mukaddes A'nın elti oldukları ve ikisinin de hamile olduğu öğrenildi.
Dumandan etkilenen 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
"İlk önce çocukları dışarı çıkarttık"
Dumandan etkilenenleri tahliye edenlerden Milcan Kısımlar, AA muhabirine, "evim yanıyor komşular" diye bağırışmalar üzerine dışarı çıkarak yangında mahsur kalanlara müdahale ettiklerini belirtti.
İçeriden yoğun şekilde alev püskürdüğünü ifade eden Kısımlar, "Komşumuzla beraber eve girdik bir şekilde. İlk önce çocukları dışarı çıkarttık. Sonra kadınları çıkarttık. Daha sonra da itfaiyeyi aradık." dedi.
Evi yanan Fatih Ardıç ise kendisi işteyken evinde yangın çıktığını, verilmesi üzerine geldiğini söyledi.
Yangının çıkışıyla ilgili bir bilgi olmadığını ifade eden Ardıç, " ekipleri müdahale etmiş. Yangından eşim ve yengem ile yeğenlerim etkilenmiş. Hastanede tedavi altındalar. Şimdilik hayati tehlikelerinin olmadığını öğrendim." diye konuştu.
Yangın çıkan evde mahsur kalan 3'ü çocuk, ikisi hamile 7 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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