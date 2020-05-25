Yangın çıkan evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Mersin'de bir apartman dairesinde hasara neden olan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

25.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:05
Mersin'de bir apartman dairesinde hasara neden olan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki apartmanın 6. katındaki daireden dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.
Kimsenin olmadığı evdeki "Balkız" adlı kedi, ekipler tarafından kurtarılarak ev sahibi Seher İlik'e teslim edildi.
Kediyi görünce sevinç yaşayan İlik, ekiplere teşekkür ederek, "Benim canım neyse o da bizim için oydu. Torunumun kedisi. Ona hiç kıyamazdık. Allah korudu." dedi.
Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın çıkan evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Mersin, Güncel, Haber

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